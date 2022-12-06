Бренд косметики из Петербурга откроет производство в Сербии

Бренд косметики из Санкт-Петербурга «Леврана» запустит собственное производство в Сербии в связи с запретом на транзит российской продукции по территории ЕС. Об этом заявил основатель компании, пишут 6 октября «Ведомости Санкт-Петербург».

«Леврана» планирует перевезти часть оборудования и персонала в Сербию, а начать производство в феврале-марте. На запуск производства компания готова потратить 20 млн руб. В настоящее время «Леврана» выпускает свою продукцию на арендованных площадях. В компании работают 300 человек, часть из которых готовы ездить в Сербию вахтовым методом, а часть – переехать насовсем.

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