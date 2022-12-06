В Крыму поддержали законопроект о запрете использования в рекламе иностранных слов

На заседании Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ был поддержан законопроект, запрещающий использовать в рекламе иностранные слова. Об этом в Telegram сообщил председателя Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Проект федерального закона предлагает внести изменения в статью 5 ФЗ «О рекламе». Он был внесен в Госдуму сенаторами от Крыма Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди. Документ предлагает запретить использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Исключениями станут указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших госрегистрацию.

Также депутаты Госсовета республики поддержали проект, вносящий изменения в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», разработанный Правительством РФ. В документе предлагается ограничить использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, в деятельности органов госвласти и местного самоуправления.

Татьяна Ручкина

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