На Кубани за сутки выявили 50 случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 50 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 31 женщина и 19 мужчин.

В Краснодаре отметили 11 новых пациентов, в Сочи — семь. Еще шесть человек заболели в Динском районе. В Ейском муниципалитете выявили три случая заболевания, в Анапе, Горячем Ключе, Кавказском, Отрадненском, Павловском, Северском районах — по два. По одному жителю заболели коронавирусом в Геленджике, Новороссийске, Абинском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Темрюкском, Тимашевском, Успенском, Усть-Лабинском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии в крае COVID-19 подтвердили у 342 500 жителей региона. С выздоровлением выписали 330 871 пациента. За весь период на Кубани из-за коронавируса скончались 11 120 жителей. Показатель заболеваемости равен 6026 случаям на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

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