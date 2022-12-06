Дизайнер Дмитрий Шишкин откроет в Екатеринбурге флагманский магазин Putin Team

12 декабря известный уральский дизайнер Дмитрий Шишкин откроет в Екатеринбурге магазин Putin Team. Новая точка продаж с отдельным входом появится в гостинице Hyatt Regency. «Это юбилейный, 10 магазин. До этого все точки мы открывали либо в крупных аэропортах, в том числе Пулково, либо в курортной зоне Сочи, а теперь заходим в наш родной Екатеринбург»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Шишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Shihkin Uniforn atelier Фото: Пресс-служба Shihkin Uniforn atelier

Дмитрий Шишкин презентовал линию спортивной одежды Putin Team в 2019 году. Коллекция была разработана при поддержке Минпромторга России. В нее вошли футболки, толстовки, кепки, куртки, рюкзаки. В марте 2021 года господин Шишкин был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития» региона.

Первый магазин бренда Putin Team был открыт в декабре прошлого года в московском аэропорту Шереметьево .

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Катерина Якушева