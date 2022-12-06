Из-под завалов дома в Нижневартовске извлекли тело третьего погибшего

Еще один погибший обнаружен при разборе завалов жилого дома в Нижневартовске (Югра), в котором 4 декабря взорвался газовый баллон. Это третье тело, которое спасателям удалось извлечь из-под завалов. Предварительно в результате взрыва погибли шесть человек.

Взрыв в пятиэтажном доме на ул. Мира, 6а в Нижневартовске, в результате которого пострадали 15 человек, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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