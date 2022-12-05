В центре Краснодара при пожаре в ресторане эвакуировали 50 человек

Из ресторана «Джентльмены удачи» в Краснодаре эвакуировали 50 человек, 10 человек спасли. Погибших и пострадавших при пожаре нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в многоэтажном здании на улице Суворова на площади 200 кв. м около 18:20. Для тушения возгорания увеличили количество поданных стволов «Дельта» до семи, организована работа семи звенев ГДЗС. Количество задействованных в тушении человек также увеличилось до 81, спецтехники — до 27.

Официальной причины пожара пока не называют. Однако очевидцы сообщают, что перед возгоранием слышали несколько хлопков, похожих на взрывы газа.

Татьяна Ручкина

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