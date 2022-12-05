На Кубани за сутки коронавирусом заболели 35 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 35 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 26 женщин и 9 мужчин.

В Краснодаре отметили 12 случаев заболевания, в Динском районе — четыре. В Ейском и Новопокровском муниципалитетах зарегистрировали по три новых пациента. В Новороссийске, Новокубанском, Ленинградском районах заболели по два человека. В Сочи, Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Гулькевичском, Красноармейском, Северском районах — по одному.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 342 450 случаев заболевания коронавирусом. С выздоровлением выписали 330 816 человек, скончались 11 120 пациентов. Показатель заболеваемости равен 6025 случаям на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

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