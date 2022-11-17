Газета «Коммерсантъ» 17.11.2022, 01:28 Внебюджетные источники финансирования «дорожной карты» развития мобильных сетей связи до 2030 года Выйти из полноэкранного режима Участник проекта Объем инвестиций, млрд руб. ГК «Ростех» 4,6 «Ростелеком» 0,6 «ИКС Технологии» 12,5 ООО НТР 1,6 Tele2 0 НТЦ «Протей» 1,8 Предприятия кооперации на базе «Сколтеха» 5,6 Средства отраслевых компаний 4,7 Открыть в новом окне Источник: Паспорт «дорожной карты «Современные и перспективные мобильные сети связи» на период до 2030 года.