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Коммерсантъ FM
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Внебюджетные источники финансирования «дорожной карты» развития мобильных сетей связи до 2030 года

Участник проекта Объем инвестиций, млрд руб.
ГК «Ростех» 4,6
«Ростелеком» 0,6
«ИКС Технологии» 12,5
ООО НТР 1,6
Tele2 0
НТЦ «Протей» 1,8
Предприятия кооперации на базе «Сколтеха» 5,6
Средства отраслевых компаний 4,7

Источник: Паспорт «дорожной карты «Современные и перспективные мобильные сети связи» на период до 2030 года.

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