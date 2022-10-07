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Коммерсантъ FM
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Для спасения Сени Исаева не хватает 756 393 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Сени синдром короткой кишки, состояние после обширной резекции кишечника в результате некротизирующего энтероколита. Ребенок перенес несколько операций, до сих пор плохо набирал вес и развивался. В условиях стационара мы наладили систему парентерального питания. Сейчас мальчик начал прибавлять в весе. Ему требуется длительное лечение дома, для этого по жизненным показаниям необходимо парентеральное питание, лекарства и расходные материалы. Только так Сеня сможет получать нужные для роста и развития вещества».

Стоимость лекарств, парентерального питания, расходных материалов на полгода 1 629 393 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 850 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 756 393 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сеню Исаева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сени — Марины Петровны Исаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

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