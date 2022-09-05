Третий круг US Open

Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 9)—Денис Шаповалов (Канада, 19) 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Кэмерон Норри (Великобритания, 7)—Хольгер Руне (Дания, 28) 7:5, 6:4, 6:1. Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Ришар Гаске (Франция) 6:0, 6:1, 7:5. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Дженсон Бруксби (США) 6:3, 6:3, 6:3. Илья Ивашко (Белоруссия)—Лоренцо Музетти (Италия, 26) 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.
Женщины. Ига Швентек (Польша, 1)—Лорен Дэвис (США) 6:3, 6:4. Петра Квитова (Чехия, 21)—Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) 5:7, 6:3, 7:6 (12:10). Виктория Азаренко (Белоруссия, 26)—Петра Мартич (Хорватия) 6:3, 6:0. Арина Соболенко (Белоруссия, 6)—Клара Бюрель (Франция) 6:0, 6:2. Каролин Гарсия (Франция, 17)—Бьянка Андрееску (Канада) 6:3, 6:2.