Российским фигуристам сократили квоты

Сборная России лишилась максимальной квоты на предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

При допуске на международные соревнования Россию на мировом первенстве будут представлять по одному участнику или паре в каждом виде программы. Аналогичное число участников российская сборная имеет и на юниорском мировом первенстве. При этом сборная России сохранила три квоты в каждом виде программы для выступления на предстоящем чемпионате Европы.

Чемпионат мира пройдет в Японии 20–26 марта 2023 года, чемпионат Европы — 23–29 января в Финляндии.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

ТАСС