Статистика европейских чемпионатов

Страна Количество лидеров по ходу турнира Чемпионские туры Средняя результативность Количество голов у лучшего бомбардира Совокупная трансферная стоимость (€ млрд) Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд) Самый дорогой клуб (€ млн) Самый дешевый клуб (€ млн)
Россия 3 За 3 до финиша 2,66 гола 19 (Гамид Агаларов («Уфа»)) 0,860 –0,12 «Зенит» (165,6) «Нижний Новгород» (14,8)
Англия 6 Последний 2,82 гола 23 (Сон Хын Мин («Тоттенхем»), Мохамед Салах («Ливерпуль»)) 8,66 +0,08 «Манчестер Сити» (959,3) «Бёрнли» (142)
Испания 2 За 4 до финиша 2,5 гола 27 (Карим Бензема («Реал»)) 5,0 +0,1 «Реал» (756,5) «Райо Вальекано» (55,3)
Италия 5 Последний 2,87 гола 27 (Чиро Иммобиле («Лацио»)) 4,79 –0,35 «Ювентус» (555,6) «Салернитана» (54,9)
Германия 4 За 3 до финиша 3,12 гола 35 (Роберт Левандовский («Бавария»)) 4,06 –0,5 «Бавария» (804,5) «Гройтер Фюрт» (33)
Франция 2 За 4 до финиша 2,81 гола 28 (Килиан Мбаппе (ПСЖ)) 3,71 +0,08 ПСЖ (903,5) «Клермон» (46)