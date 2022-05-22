Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии
Заключительный, 38-й тур. «Манчестер Сити»—«Астон Вилла» 3:2 (Гюндоган, 76, 81; Эрнандес, 78 — Кэш, 37; Коутинью, 69). «Ливерпуль»—«Вулвергемптон» 3:1 (Мане, 24; Салах, 84; Робертсон, 89 — Нету, 3). «Челси»—«Уотфорд» 2:1 (Хаверц, 11; Баркли, 90+1 — Гослинг, 87). «Арсенал»—«Эвертон» 5:1 (Мартинелли, 27 (пен.); Нкетиа, 31; Седрик, 56; Габриэл, 59; Эдегор, 82 — ван де Бек, 45+3). «Кристал Пэлас»—«Манчестер Юнайтед» 1:0 (Заха, 37). «Норвич Сити»—«Тоттенхем» 0:5 (Кулушевски, 16, 64; Кейн, 32; Сон Хын Мин, 70, 75).
Итоговое положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 93 очка. 2. «Ливерпуль» — 92. 3. «Челси» — 74. 4. «Тоттенхем» — 71. 5. «Арсенал» — 69. 6. «Манчестер Юнайтед» — 58.
Чемпионат Италии
Заключительный, 38-й тур. «Сассуоло»—«Милан» 0:3 (Жиру, 17, 32; Кессье, 36). «Интер»—«Сампдория» 3:0 (Перишич, 49; Корреа, 55, 57). «Специя»—«Наполи» 0:3 (Политано, 4; Зелиньский, 25; Демме, 36).
Итоговое положение команд. 1. «Милан» — 86 очков. 2. «Интер» — 84. 3. «Наполи» — 79. 4. «Ювентус» — 70. 5. «Лацио» — 64. 6. «Рома» — 63.