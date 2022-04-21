Доллар сыграл за экспортеров

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Торги на Московской бирже в четверг, 21 апреля, вновь начались с агрессивной игры против американской валюты. Уже по итогам первых двух часов торгов курс доллара опустился до отметки 75,3 руб./$, более чем на 1,1 руб. ниже закрытия среды. В последующие часы снижение продолжилось, и к 17:50 курс опустился до отметки 72,31 руб./$. Даже с учетом того, что удержаться на достигнутой отметке курсу не удалось, на закрытии он составил 74,785 руб./$ — минимальное значение с 9 февраля. Этот результат оказался на 1,6 руб. ниже значений среды. Общий объем торгов составил почти $3 млрд, на $0,5 млрд выше предыдущего дня.

Очередное ослабление американской валюты заставило ЦБ еще раз смягчить требования по продаже валютной выручки экспортеров. Регулятор разрешил продавать валютную выручку для всех экспортеров в течение двух месяцев, а не в течение трех дней. Во вторник подобное послабление коснулось лишь компаний несырьевого и неэнергетического секторов. До окончания апрельского налогового периода участники рынка еще ожидают укрепления рубля, однако в дальнейшем рассчитывают на рост курса доллара. «В среднесрочной перспективе мы ожидаем плавный переход курса доллара в диапазон 80–85 руб./$ на фоне плавного сокращения объемов экспорта в натуральном выражении»,— оценивает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Виталий Гайдаев