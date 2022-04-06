Рубль отыгрался на экспортерах

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В среду, 6 апреля, биржевой курс доллара после шестинедельного перерыва опустился ниже 80 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 79,01 руб./$, минимального значения с 23 февраля. По итогам сессии курс составил 79,7 руб./$, что на 3,61 коп. ниже значений закрытия вторника. Курс евро снизился на 4,5 руб.— до отметки 87 руб./€, минимума с 21 февраля. Игра на понижение курса американской валюты происходит на фоне притока экспортной выручки и падения импорта. «Покупателей на валютном рынке мало, при этом укреплению рубля способствует приток валюты со стороны экспортеров на фоне высоких цен на товарно-сырьевых рынках»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Участники рынка отмечают снижение спроса на валюту со стороны физических лиц на фоне расширяющихся санкций в отношении российских банков, а также действующих ограничений на вывод капитала. «На фоне все еще высоких рублевых ставок, а также перспектив российского фондового рынка инвестиции в рублях выглядят более привлекательными, чем просто хранение долларов»,— отмечает директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артем Майоров.

Виталий Гайдаев