Итоги торгов акциями на Московской бирже 24 марта 2022 года

|
|Название
|Последняя цена (руб.)
|Изм. (%)*
|Объем торгов (млрд руб.)
|Сбербанк
|136,24
|3,9
|22,69
|«Газпром»
|258,51
|13,4
|22,51
|ГМК «Норильский никель»
|20 990
|10,2
|6,88
|ЛУКОЙЛ
|5 525
|12,4
|6,81
|«Роснефть»
|360,2
|17,0
|6,64
|ММК
|47,61
|-0,1
|4,44
|«Северсталь»
|1 280
|-2,7
|3,60
|«Русал»
|69,55
|15,8
|3,20
|Сбербанк пр.
|135,4
|3,1
|2,60
|ВТБ
|0,019
|-5,5
|2,57
|НЛМК
|183
|3,1
|2,23
|«Магнит»
|3 457,5
|8,0
|2,16
|АЛРОСА
|89,39
|12,3
|1,88
|«Сургутнефтегаз» пр.
|35,3
|17,7
|1,82
|НОВАТЭК
|1 343,6
|18,5
|1,79
|«Полюс»
|12 300
|15,7
|1,34
|«Татнефть»
|424
|20,1
|1,33
|«Фосагро»
|6 350
|26,6
|1,26
|АФК «Система»
|12,89
|2,1
|1,22
|«Аэрофлот»
|30,7
|-16,4
|0,99
|«Сургутнефтегаз» пр.
|23,8
|6,2
|0,83
|Московская биржа
|100,75
|5,5
|0,83
|МТС
|205,6
|-5,5
|0,68
|«Интер РАО»
|2,4
|-6,9
|0,66
|«Татнефть» пр.
|329
|5,1
|0,60
|ФСК ЕЭС
|0,1098
|18,0
|0,51
|«РусГидро»
|0,6815
|4,2
|0,46
|«Детский мир»
|79,66
|-5,6
|0,40
|«Эн+ Груп»
|658
|2,7
|0,31
|«Транснефть» пр.
|120 950
|-6,1
|0,24
|ПИК
|505
|2,0
|0,20
|«Ростелеком»
|65,5
|5,2
|0,19
|МКБ
|5,534
|7,0
|0,18