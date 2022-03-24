Итоги торгов акциями на Московской бирже 24 марта 2022 года

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Выйти из полноэкранного режима Название Последняя цена (руб.) Изм. (%)* Объем торгов (млрд руб.) Сбербанк 136,24 3,9 22,69 «Газпром» 258,51 13,4 22,51 ГМК «Норильский никель» 20 990 10,2 6,88 ЛУКОЙЛ 5 525 12,4 6,81 «Роснефть» 360,2 17,0 6,64 ММК 47,61 -0,1 4,44 «Северсталь» 1 280 -2,7 3,60 «Русал» 69,55 15,8 3,20 Сбербанк пр. 135,4 3,1 2,60 ВТБ 0,019 -5,5 2,57 НЛМК 183 3,1 2,23 «Магнит» 3 457,5 8,0 2,16 АЛРОСА 89,39 12,3 1,88 «Сургутнефтегаз» пр. 35,3 17,7 1,82 НОВАТЭК 1 343,6 18,5 1,79 «Полюс» 12 300 15,7 1,34 «Татнефть» 424 20,1 1,33 «Фосагро» 6 350 26,6 1,26 АФК «Система» 12,89 2,1 1,22 «Аэрофлот» 30,7 -16,4 0,99 «Сургутнефтегаз» пр. 23,8 6,2 0,83 Московская биржа 100,75 5,5 0,83 МТС 205,6 -5,5 0,68 «Интер РАО» 2,4 -6,9 0,66 «Татнефть» пр. 329 5,1 0,60 ФСК ЕЭС 0,1098 18,0 0,51 «РусГидро» 0,6815 4,2 0,46 «Детский мир» 79,66 -5,6 0,40 «Эн+ Груп» 658 2,7 0,31 «Транснефть» пр. 120 950 -6,1 0,24 ПИК 505 2,0 0,20 «Ростелеком» 65,5 5,2 0,19 МКБ 5,534 7,0 0,18 Открыть в новом окне

*По сравнению с закрытием торгов 25 февраля 2022 года.

Пр.— привилегированные акции.

По данным Московской биржи.