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Коммерсантъ FM
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Итоги торгов акциями на Московской бирже 24 марта 2022 года

Название Последняя цена (руб.) Изм. (%)* Объем торгов (млрд руб.)
Сбербанк 136,24 3,9 22,69
«Газпром» 258,51 13,4 22,51
ГМК «Норильский никель» 20 990 10,2 6,88
ЛУКОЙЛ 5 525 12,4 6,81
«Роснефть» 360,2 17,0 6,64
ММК 47,61 -0,1 4,44
«Северсталь» 1 280 -2,7 3,60
«Русал» 69,55 15,8 3,20
Сбербанк пр. 135,4 3,1 2,60
ВТБ 0,019 -5,5 2,57
НЛМК 183 3,1 2,23
«Магнит» 3 457,5 8,0 2,16
АЛРОСА 89,39 12,3 1,88
«Сургутнефтегаз» пр. 35,3 17,7 1,82
НОВАТЭК 1 343,6 18,5 1,79
«Полюс» 12 300 15,7 1,34
«Татнефть» 424 20,1 1,33
«Фосагро» 6 350 26,6 1,26
АФК «Система» 12,89 2,1 1,22
«Аэрофлот» 30,7 -16,4 0,99
«Сургутнефтегаз» пр. 23,8 6,2 0,83
Московская биржа 100,75 5,5 0,83
МТС 205,6 -5,5 0,68
«Интер РАО» 2,4 -6,9 0,66
«Татнефть» пр. 329 5,1 0,60
ФСК ЕЭС 0,1098 18,0 0,51
«РусГидро» 0,6815 4,2 0,46
«Детский мир» 79,66 -5,6 0,40
«Эн+ Груп» 658 2,7 0,31
«Транснефть» пр. 120 950 -6,1 0,24
ПИК 505 2,0 0,20
«Ростелеком» 65,5 5,2 0,19
МКБ 5,534 7,0 0,18

*По сравнению с закрытием торгов 25 февраля 2022 года.

Пр.— привилегированные акции.

По данным Московской биржи.

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