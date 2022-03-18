Кирилл Капризов включился в гонку

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Кирилл Капризов продолжает подтверждать репутацию самого «горячего» российского игрока НХЛ во второй половине нынешнего регулярного чемпионата. Два его гола помогли «Миннесота Уайлд» одержать дома важную с турнирной точки зрения победу над «Бостон Брюинс» — 4:2, а Капризов благодаря им скакнул на шестую строчку списка лучших бомбардиров лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (№97) в девяти мартовских матчах набрал 12 очков — забросил восемь шайб и сделал четыре результативные передачи

Фото: Bruce Kluckhohn / NHLI / Getty Images Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (№97) в девяти мартовских матчах набрал 12 очков — забросил восемь шайб и сделал четыре результативные передачи

Фото: Bruce Kluckhohn / NHLI / Getty Images

Это был традиционный для «Миннесоты» в нынешнем сезоне матч, по крайней мере в том смысле, что после него в шорт-лист его главных героев невозможно было не включить Кирилла Капризова. Именно он забил два первых гола в игре, сначала реализовав большинство замечательным броском, а затем красиво проскочив между двух защитников, чтобы принять пас от Матса Цукарелло. Два эпизода неплохо рассказывали о богатом наборе разнообразных умений, которыми он обладает. Потом в этой встрече было еще немало всяких перипетий. Мощный «Бостон» счет сравнял, а «Миннесота» в конце концов вернула себе преимущество. Но абсолютно очевидно, что без его дубля победа едва ли состоялась бы. Впрочем, как вряд ли состоялось бы без Капризова множество других побед «Миннесоты».

В нынешнем сезоне в НХЛ немало российских хоккеистов находятся в отличном тонусе. Но если кто-то, выбирая среди них самого «горячего», поставит на Кирилла Капризова, косо смотреть на него точно не будут — вариант вполне логичный. Особенно если акцентировать внимание на том, что происходило после Нового года.

На стыке зимы и осени Капризов, лучший новичок НХЛ сезона предыдущего, превратившийся уже в полноценную суперзвезду, играет фантастически продуктивно. А в девяти мартовских матчах в его активе восемь голов и четыре передачи, а также куча ярких моментов — финтов, прорывов. И все эти достижения обеспечили 24-летнему Капризову очень достойные позиции в основных статистических номинациях.

В бомбардирской гонке с 75 очками он уже поднялся на шестую позицию, и выше никого из россиян нет. Даже Александр Овечкин, несмотря на свою эффективность, от Капризова на три балла отстает. И, между прочим, верхушка рейтинга от него не так уже далеко. На ней располагается Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», и у него на десять очков больше, чем у российского нападающего.

В классификации снайперской Капризов, у которого 32 гола, тоже в десятке. Правда, не в серединке, а в хвосте. Но, сохранив тонус, он вскоре может скакнуть на несколько строчек вверх: ведь идущие перед Капризовым Макдэвид и Давид Пастрняк из «Бостон Брюинс» опережают его лишь на одну шайбу каждый.

Хотя наверняка те, кому мила «Миннесота», оценивая игру Кирилла Капризова, мечтают прежде всего о том, чтобы его личные успехи снова коррелировали с успехами командными. А все дело в том, что эта корреляция в последнее время не слишком плотная.

Довольно долго у «Миннесоты» все было чудесно — шла в лидерах, создала вроде бы приличный запас прочности, позволяющий не беспокоиться по поводу участия play-off. Но на излете зимы все изменилось в худшую сторону, и быстрый, немножко сумасбродный, что ли, хоккей команды перестал приносить прежние результаты. В 11 матчах, предшествовавших встрече с «Бостоном», «Миннесота» потерпела восемь поражений, а путевка в play-off слегка подвисла. Команда сейчас идет третьей в Центральном дивизионе, то есть на нижней строчке, гарантирующей выступление в Кубке Стэнли. Но никакого особенного большого запаса у нее уже нет, и продолжение череды потерь чревато крайне неприятными последствиями.

Алексей Доспехов