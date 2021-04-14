«Воронежсинтезкаучук» замещает импорт

Фото: Воронежсинтекаучук

«Воронежсинтезкаучук» совместно с томским научным центром СИБУРа создал полимерный антипирен, необходимый для производства теплоизоляционных материалов. В компании таким образом намерены избавить отечественную промышленность от импортозависимости — до этого такой материал в России не производился. В перспективе СИБУР намерен и экспортировать антипирен: эта разработка соответствует всем экологическим требованиям, тогда как зарубежные аналоги в скором времени могут быть запрещены из-за их небезопасности.

Воронежское предприятие СИБУРа «Воронежсинтезкаучук» создало специальную марку СБС-полимера для нового продукта компании — полимерный антипирен. Он используется в производстве теплоизоляционных материалов, в частности вспенивающегося и экструдированного полистирола: производимый из материала с антипиреном строительный утеплитель устойчив к горению. Вместе с тем материал соответствует всем экологическим мерам — он полностью безопасен для человека и окружающей среды.

Создание антипирена стало совместной работой научных центров СИБУРа – воронежского центра «Эластомеры» и томского центра НИОСТ. Разработка ученых СИБУРа ничем не уступает аналогам из Европы и Азии и внесена Роспатентом в список ТОП-10 изобретений России 2020 года.

По словам директора по науке центра «Эластомеры» Светланы Туренко, в рамках проекта была разработана собственная не имеющая аналогов на свободном рынке марка высоковинильного термоэластопласта. «Разработка была завершена в кратчайшие сроки — от старта проекта до первого опытного выпуска на промышленной мощности прошло всего четыре месяца. Несмотря на то, что первый опытный выпуск проходил в период наиболее жестких пандемических ограничений, наша команда успешно справилась с этой задачей, и целевые объемы для выпуска опытных партий антипирена были получены», — рассказала Светлана Туренко.

Фото: Воронежсинтекаучук

Генеральный директор НИОСТ Владимир Бушков отметил, что в России до сих пор отсутствовало собственное производство антипирена для полистиролов. По его словам, предыдущее поколение этой добавки находится в списке веществ, использование которых в ближайшие годы может быть запрещено: «Япония еще в 2014 году ввела подобные ограничения, в 2021 году такой же запрет планируется ввести в ЕС. При этом единственной альтернативой до сих пор оставался продукт, который производился всего двумя компаниями в мире по американской лицензии, фактически монопольной, со всеми вытекающими из этого рисками».

В общей сложности в процессе создания нового продукта СИБУР подал пять заявок на патент, которые успешно прошли экспертизу и уже опубликованы.

По данным компании, разработка ничем не уступает аналогам из Европы и Азии, Роспатент внес ее в список десяти лучших изобретений России 2020 года. Благодаря появлению нового материала СИБУР готов не только исключить зависимость российских производителей полистирола от импорта антипиренов, но и экспортировать его. Производство антипирена полностью освоено, поэтому «Воронежсинтезкаучук» готов обеспечить необходимое количество этого продукта.

По данным СИБУРа, общий объем потребления антипирена в Европе, Турции и России составляет около 15 тыс. т в год. Из них более 1 тыс. т требуется российским производителям, и пока весь этот объем импортируется. Первые поставки отечественного антипирена планируется начать уже во втором квартале 2020 года. Перспективная мощность может составить 4,5 тыс. т в год. «Первые партии антипирена уже проходят омологацию на собственных мощностях СИБУР-Химпром, а также у ряда других потенциальных потребителей в различных странах. Специалисты предприятия активно участвовали в тестировании промежуточных версий продукта еще на стадии поиска оптимальной формулы. С одной стороны, это обеспечило оперативную обратную связь в процессе тестов и ускорило процесс разработки в целом. С другой, параллельно велась отладка производства с использованием нового компонента. Теперь запуск не займет много времени», — отметил директор по продажам ПиОС СИБУРа Марат Аветисов.