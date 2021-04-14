Следующий в Анаталию самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет компании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Анталию, экстренно приземлился в аэропорту Краснодар в 05:53 14 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

Вынужденную посадку самолет совершил из-за плохого самочувствия 26-летней пассажирки. «На стоянку воздушного судна была вызвана скорая помощь медсанчасти. Пассажирка госпитализирована в первую городскую больницу», - говорится в сообщении аэропорта.

Рейс У6 3001 вылетел из Краснодара в Анталию в 07:43.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 28 марта Boeing-737, летевший из московского аэропорта Шереметьево, совершил аварийную посадку в Краснодаре. 25 марта 2021 года самолет, следовавший в ночь с 23 на 24 марта из Москвы в столицу Кубани, вернулся в аэропорт вылета из-за неуместной шутки пассажирки.

Наталья Решетняк