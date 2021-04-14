За коррупцию арестована замминистра энергетики Омской области

Куйбышевский райсуд Омска заключил под стражу заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса регионального правительства Марину Степанову, которая подозревается в коррупции. О задержании чиновницы сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, замминистра получила от директора стройфирмы 2 млн руб. за беспрепятственную оплату заключенных договоров по ремонту многоквартирных домов и общее покровительство.

Помимо взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Марине Степановой инкриминируется коммерческий подкуп (ч. 7 ст. 204 УК РФ). Как указывается в деле, чиновница, ранее работавшая главой «Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Омской области», получила от руководителя этой же стройфирмы почти 200 тыс. руб.

Опираясь на материалы ФСБ, следственные органы завели в отношении замминистра уголовное дело. По месту жительства и работы чиновницы провели обыски и выемки документов.

Илья Николаев