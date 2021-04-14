«Сибстекло» ведет пусконаладку новой печи

ООО «Сибирское стекло» (входит в «РАТМ Холдинг») завершает работы по строительству новой печи. Сейчас на предприятии осуществляют пусконаладочные работы, сообщает компания. Мощность печи составит 375 т стекломассы в сутки. Ее ввод позволит предприятию увеличить общую производительность на 25% — до 800 млн стеклоизделий. Инвестиции в проект — более 1,5 млрд руб.

Ранее «Сибстекло» сообщало о переносе запуска новой стекловаренной печи с 2020 на 2021 год.

По итогам 2020 года «Сибстекло» увеличило объем производства на 5% — со 180 тыс. до 189,3 тыс. т (или до 643,3 млн шт. стеклоизделий). Выручка от реализации стеклотары составила 4,2 млрд руб. (+14% к показателям 2019 года), прибыль от продаж — 889 млн руб., (+ 84% к 2019 году). EBITDA, по данным компании, достигла рекордного значения — 1,13 млрд руб. (в 2019 году — 750 млн руб., в 2018 — 529 млн руб.).

Оксана Павлова