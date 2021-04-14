Кузбасская топливная компания увеличила реализацию угля на 32%

По итогам первого квартала 2021 года ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) увеличила на 32% (до 3,3 млн т) реализацию энергетического угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Экспортные поставки выросли на 33% (до 2,32 млн т), поставки угля на российский рынок увеличились на 29% (до 0,98 млн т). Топливо отгружается для нужд крупной электрогенерации, частных домохозяйств, муниципальных котельных и промышленных потребителей, говорится в сообщении. По данным сайта компании, она обеспечивает углем 400 тыс. домохозяйств и более 1 тыс. муниципальных и коммерческих котельных.

КТК производит каменный энергетический уголь марки «Д». Основным производственным активом компании является разрез Виноградовский в Кузбассе. В структуре КТК: четыре действующих и один проектируемый участок на Виноградовском, две обогатительные фабрики, железнодорожная инфраструктура.

Оксана Павлова