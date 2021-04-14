Партия «Эпиваккороны» поступила в Новосибирскую область

В Новосибирскую область поступила партия вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», сообщает региональный минздрав. Ее достаточно для полного курса иммунизации 2 430 человек. Планируется, что это будут в основном жители отдаленных населенных пунктов, так как вакцина, в отличие от «Спутник V» не требует особого температурного режима транспортировки и хранения.

Эпиваккорона» – однокомпонентный препарат, полный курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 14-21 день.

Всего в регион с начала массовой вакцинации поступило 181 592 дозы вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона». В области развернуто 76 пунктов вакцинопрофилактики. В прошлом году глава регионального минздрава Константин Хальзов сообщал, что первая партия вакцины от «Вектора» уже поступила в регион.

Вчера стало известно о поступлении первых партий вакцины «Эпиваккорона» от центра «Вектор» в Красноярский край и Республику Алтай.

Оксана Павлова