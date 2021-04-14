Участок Богатырь в Новосибирской области выставлен на аукцион за 1,5 млрд рублей Аукцион на право пользования недрами запланирован на 11 июня.

Роснедра объявили аукцион на участок недр Богатырь Горловского бассейна в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области. Стартовый платеж сoставляет 1,5 млрд руб. Аукцион на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи угля запланирoван на 11 июня.

Богатырь — один из крупнейших участков, а Горловский бассейн, где он расположен, — по сути, уникальное месторождение чистого антрацита, сообщали ранее «Ъ-Сибирь» в Сибнедрах.

Как следует из карточки торгов, на всех месторождениях Горловского угольного бассейна распространена одна марка каменного угля – марка А. В контуре участка Богатырь расположены запасы антрацита по категории С1 – 95 млн т, по категории С2 – 207,4 млн т, забалансовые запасы по категории С1 – 170 тыс. т. Прогнозные ресурсы антрацита по категории Р1 – 508 млн т, по категории Р2 – 972 млн т, по категории Р3 – 946 млн т. Лицензия будет предоставлена победителю аукциона на 25 лет.

Ранее стало известно о включении участка месторождения антрацита Богатырь в Новосибирской области в перечень для предоставления в пользование.

Оксана Павлова