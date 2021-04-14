Спиши пропало

В первом квартале 2021 года банкротами признаны больше 4 тыс. жителей Сибири. Это не только в 2,2 раза превосходит показатель аналогичного периода прошлого года, но и значительно превышает данные общероссийской статистики. По стране рост числа банкротств физических лиц и ИП, по данным портала «Федресурс», за то же время составил 81,5%. Эксперты связывают динамику со снижением доходов населения и ростом безработицы.



В первые три месяца 2021 года, по данным портала «Федресурс», около 4,1 тыс. жителей регионов Сибирского федерального округа (СФО) были признаны банкротами, суды ввели процедуры реализации их имущества. Год назад — в первом квартале 2020 года — таких дел было в 2,2 раза меньше. При этом сибирская динамика прироста обогнала общероссийскую почти на 35 процентных пунктов — в целом по стране число банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей за год увеличилось на 81,5%.

Наибольшую динамику среди регионов СФО показали Республика Хакасия (число банкротов увеличилось в 10 раз, до 130 случаев) и Иркутская область (в 1,7 раза, до 569 случаев). Меньше всего процедур реализации имущества граждан введено в республиках Алтай и Тыва, там отмечен минимальный прирост таких случаев — на 38,9% и 36,8% соответственно (до 50 и 26 банкротств). По количеству частных банкротств в Сибири лидируют Новосибирская и Омская области — 1010 и 661 случай соответственно, на третьем месте — Иркутская область.

Как правило, граждане сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы, отмечают эксперты. Так, в целом в России физлица-должники в первом квартале 2021 года выступили заявителями в 95,3% процедур (93% в первом квартале 2020 года), кредиторы инициировали 3,7% дел (было 5,6%), ФНС России — 1% дел (было 1,4%).

«Расширение потребительского банкротства, инициированного самими должниками, — естественный процесс, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру. Не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство»,— считает руководитель проекта «Фед­ресурс» Алексей Юхнин.

По данным Сибирского ГУ Банка России, закредитованность населения (соотношение средней величины задолженности, приходящейся на одного заемщика, к среднемесячному доходу в регионе) в показавшей наибольший рост банкротств Хакасии с апреля по октябрь 2020 года (последние данные ЦБ) тоже росла — с 15,3 до 20,2. В других регионах СФО динамика была разнонаправленной.

Аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов считает, что рост числа банкротств в СФО, как и в целом по России, связан в первую очередь с эффектами пандемии. «Доходы части населения сократились, многие потеряли работу, при этом население Сибири традиционно имеет повышенную долговую нагрузку по сравнению с другими регионами»,— отмечает он. По данным аналитика, соотношение суммарных долгов к годовой зарплате в Новосибирской области, Алтайском крае, Туве составляет около 70% против среднего по стране 50%. Даже в регионах, где относительно слабо развито кредитование, например в рес­публиках Алтай и Хакасия, этот показатель составляет 55–60%, добавляет господин Емельянов: «Более высокий прирост банкротств в Сибири, чем в среднем по стране, вполне закономерен — население здесь чувствительно к перепаду доходов».

Темп роста банкротств опережает темп роста плохих долгов, отмечает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин: «С одной стороны, государство ввело механизм упрощенного банкротства, с другой — далеко не всем потребителям удалось восстановить свою платежеспособность после получения платежных каникул в период коронавирусных ограничений 2020 года». Объем просроченной задолженности физических лиц в СФО, по данным СРО НАПКА, достиг по итогам первого квартала 113 млрд руб. (+6% с начала года). За аналогичный период прошлого года просроченная задолженность выросла на 7%. «По итогам года рост может составить 15% за счет замедления темпов во второй половине против 17% по итогам 2020 года»,— считает президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Старший аналитик группы региональных реитингов АКРА Илья Цыпкин связывает рост числа банкротов с динамикой безработицы, которая по итогам 2020 года по всей стране увеличилась на 26%, тогда как по итогам 2019 года фиксировалось снижение этого показателя. «В Сибири численность безработных выросла чуть более чем на 100 тыс. человек, при этом признали себя банкротами только 4 тыс. человек (отчасти этому поспособствовали меры по поддержке безработных, принятые правительством)»,— отмечает он. «Мы полагаем, что увеличение числа банкротств в СФО не является критичной величиной»,— добавил эксперт.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель считает низкую информированность граждан в небольших регионах о процедуре банкротства основной причиной более высоких темпов прироста числа несостоятельных граждан в Сибирском федеральном округе, который эксперт в то же время называет «достаточно развитым с точки зрения общей финансовой грамотности». По данным генерального директора финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова, среди жителей СФО о процедуре банкротства знают порядка 60%, но около 80% опрошенных затрудняются назвать точные условия и лишь 10% знают обо всех последствиях процедуры.

«По итогам года в СФО банкротами, по нашей оценке, могут быть объявлены порядка 16–20 тыс. граждан»,— считает господин Михмель. Илья Цыпкин согласен, что в случае продолжения ограничительных мер или ухудшения эпидемиологической обстановки можно ожидать дальнейшего роста банкротств граждан. «Увеличение числа банкротств началось еще осенью, когда завершилось действие отсрочек по платежам и кредитных каникул. С сентября по март прирост банкротов так и держится на уровне 80–100%. Скорее всего, к лету наметится снижение динамики. Основные отрасли себя чувствуют лучше, чем полгода назад»,— считает Валерий Емельянов. По его мнению, с осени среднее количество банкротов будет ниже, чем было в 2020 году в тот же период — сработает эффект высокой базы. В среднем по итогам 2021 года количество банкротов будет на 10–15% меньше, чем в 2020 году, но на 70–80% больше, чем в 2019-м, считает эксперт.

Дарья Решетникова