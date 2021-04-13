СКР проверит информацию о незаконном получении мэром Колпашево земли бывшей воинской части

В Томской области следственные органы проверят информацию о незаконном получении мэром Колпашево участка на территории бывшей военно-космической части.

«Законность и обоснованность принятого решения будет в кратчайшие сроки», - сообщает следственное управление СКР по Томской области.

В ведомстве отмечают, что по данному факту в 2019 году уже проводилась уголовно-процессуальная проверка. В возбуждении уголовного дела тогда было отказано.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», на балансе войсковой части Космических войск, расквартированной в Колпашеве, находилось около 40 зданий и сооружений, несколько десятков единиц автомобильной и пожарной техники, лазарет, три котельных, казармы, жилые дома. Решение о расформировании части было принято в 20098 году. Тогда сообщалось, что ее имущество будет передано в ведение местной администрации.

Оксана Павлова