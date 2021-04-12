16 апреля в 16:00 в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» (ул. Петропавловская, 59) состоится пресс-конференция с участием Олега Тактарова и Александра Телепнева.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:
– развитие ММА, спорта и шоу-бизнеса в Пермском крае;
– ответы на интересующие вопросы.
Спикерами на пресс-конференции выступят:
Олег Тактаров – российский спортсмен, киноактер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер, общественный деятель, первый российский чемпион мира по смешанным боевым единоборствам (UFC 6, 14 июля 1995 года) и призер многих спортивных турниров и соревнований.
Александр Телепнев – президент Пермской краевой федерации смешанного боевого единоборства ММА, экс-парламентарий, мастер спорта по рукопашному бою, чемпион Кубка России.
Модератор – спортивный журналист, тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев.
Пройти аккредитацию на мероприятие и получить дополнительную информацию можно по телефону +7 966 797 64 02 (Наталия Атаманова) или электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.
За историю существования Федерации в Пермском крае было проведено 12 профессиональных турниров. Площадки, задействованные в проведении турниров: Пермский цирк, УДС «Молот», манеж «Спартак», УДС «Орленок», клуб Globass. Проведено также более ста мероприятий из Единого государственного плана соревнований (чемпионаты, первенства, турниры).
С 2006 года были открыты филиалы в восьми городах Пермского края: Перми, Березниках, Нытве, Чайковском, Лысьве, Кунгуре, Верещагино, Чусовом.
Для участия в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.