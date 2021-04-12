Пресс-конференция с участием Олега Тактарова и Александра Телепнева

16 апреля в 16:00 в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» (ул. Петропавловская, 59) состоится пресс-конференция с участием Олега Тактарова и Александра Телепнева.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

– развитие ММА, спорта и шоу-бизнеса в Пермском крае;

– ответы на интересующие вопросы.

Спикерами на пресс-конференции выступят:

Олег Тактаров – российский спортсмен, киноактер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер, общественный деятель, первый российский чемпион мира по смешанным боевым единоборствам (UFC 6, 14 июля 1995 года) и призер многих спортивных турниров и соревнований.

Александр Телепнев – президент Пермской краевой федерации смешанного боевого единоборства ММА, экс-парламентарий, мастер спорта по рукопашному бою, чемпион Кубка России.

Модератор – спортивный журналист, тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев.

Пройти аккредитацию на мероприятие и получить дополнительную информацию можно по телефону +7 966 797 64 02 (Наталия Атаманова) или электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.