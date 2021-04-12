«Уроки пандемии: как IT-компании и банки справились с вызовами новой реальности»

«Коммерсантъ – Южный Урал» провел онлайн-конференцию, посвященную вызовам пандемии для сфер, напрямую зависящих от цифровых технологий и сервисов. В их числе, в частности, IT-компании, банки, а также государственный сектор, и в особенности сфера образования, которой в прошлом году пришлось перейти на новый для нее режим работы. Спустя год после введения ограничений уже трудно представить себе жизнь без переговоров в режиме видео-конференц-связи, школьных онлайн-уроков и цифровых банковских сервисов, с помощью которых сегодня можно совершить все операции от перевода без комиссии до оформления ипотеки. Все спикеры конференции сходятся во мнении, что пандемия стала испытанием на эффективность тех усилий по цифровизации, которые компании и учреждения проводили в предыдущие годы.



Заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Екатерина Давыдова отметила, что 2020-й год показал важность активной реализации проектов по цифровизации, которую регион последовательно проводит из года в год: «Челябинская область достойно реализует региональные проекты в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» — по индикативам, по исполнению соглашений, по освоению денежных средств, включая федеральные субсидии. Безусловно, очень важным элементом является информационная инфраструктура — доступ к интернету и голосовым сервисам. Пандемия показала, что эти услуги чрезвычайно важны, особенно в период самоограничений, когда все оказались дома, и связь с внешним миром осуществлялась посредством выхода в интернет. Здесь Челябинская область занимает хорошие позиции — мы на восьмом месте в России по подключению домохозяйств к услугам широкополосного доступа (73,5%) и второе место в УрФО. Жители региона, оказавшись в условиях пандемии, имели возможность в возросших объемах пользоваться услугами связи, серфить в интернете, в удаленном режиме решать свои бизнес-задачи, дети могли оставаться на связи со сверстниками, школами и центрами подготовки». Также пандемия, по словам Екатерины Давыдовой, ускорила цифровизацию госсектора, внедрение в органах власти электронного документооборота, оснащение муниципалитетов системами видео-конференц-связи.

Начальник отдела анализа и мониторинга минобрнауки Челябинской области Есения Кулагина также подчеркнула, что к началу пандемии у образовательной системы региона уже был набор решений и наработок, однако мобилизоваться все равно пришлось: «В системе образования Челябинской области в течение пяти лет до пандемии принимались существенные меры для того, чтобы формировать цифровую среду. Мы перевели в электронный вид востребованные у населения услуги, например, одними из первых в стране стали предоставлять родителям возможность подавать заявления в детский сад и первый класс в электронном виде. Занимались подключением и переподключением школ к интернету. Внедряли информационные системы, которые позволяли автоматизировать учебный процесс: ни один родитель, наверное, сегодня не может сказать, что он не слышал об электронном дневнике или журнале. Все это мы делали в плановом режиме, правительство выделяло немалые финансовые средства на эти цели. Поэтому мы в какой-то степени подошли готовыми к вызовам пандемии. Тем не менее нам пришлось очень оперативно с 6 апреля по конец мая 2020 года перейти в формат информационных технологий не только в учебном, но и в воспитательном процессе. Ведь был юбилей Победы, и упустить его мы не могли — эта задача тоже легла на IT. Нужно было продолжать работать и с родителями — проводить собрания, поддерживать контакты». Представитель минобрнауки также подчеркнула, что созданные и создаваемые решения для дистанционного обучения ни в коем случае не приведут к замене традиционного обучения в классах удаленным на постоянной основе, а станут дополнительной возможностью, например, для жителей отдаленных территорий или детей с ограниченными возможностями здоровья.

Управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Челябинске Константин Ваганов рассказал, что ориентированность на информационные технологии в предыдущие годы стала ключевым фактором успешной и стабильной работы в 2020-м: «Безусловно, пандемия резко увеличила интерес к цифровым банковским сервисам. Но лучшие результаты получились у тех банков, которые были к этому готовы, им было что предложить своим клиентам в моменте, без опоздания. Абсолют Банк взял курс на цифровизацию клиентского пути не только в ипотеке, а во всех ключевых направлениях бизнеса задолго до 2020 года. Поэтому нам было проще выдержать испытание режимом самоизоляции и оперативно запустить онлайн-сервисы, отвечающие новым запросам клиентов и бизнес-партнеров».

По словам Константина Ваганова, пандемия способствовала выбору клиентами цифровых сервисов, в том числе при обращении за ипотечными займами: «В прошлом году доля заявок на ипотеку, поданных дистанционно, в Челябинске приблизилась к 100%. Если раньше мы получали заявки онлайн от наших партнеров среди риэлторов и застройщиков, подключенных к цифровой платформе, то в 2020 году такая возможность появилась и у самих клиентов, физических лиц, которые подают заявки на сайте банка через личный кабинет сервиса «Ипотека под ключ». Цифровые технологии позволили в два раза сократить средний срок выхода челябинского заемщика на сделку. Когда покупатель определился с квартирой, счет порой идет не на дни, а на часы. Важно быстро внести аванс, провести оценку объекта, выйти на сделку. Это актуально и для новостроек, и для вторички. Абсолют Банк помогает партнерам и клиентам и оценку жилья провести за 24 часа, и выйти на сделку всего за сутки — если пакет документов готов. При этом «цифра» не подразумевает отказ от гибких решений и индивидуального подхода к сложным задачам. Это по-прежнему наше важнейшее преимущество, которое высоко оценят наши клиенты и партнеры среди застройщиков и риэлторов. Комфорт в обслуживании ипотечного кредита тоже важен: заемщики стали намного чаще погашать ипотеку дистанционно — в интернет-банке и мобильном приложении. В марте 2021 года доля таких погашений достигла 72%».

Константин Ваганов добавил, что одним из самых быстроразвивающихся сервисов в 2020 году стала система быстрых платежей (СБП): «Мы одними из первых на рынке отменили комиссию за пользование этим сервисом. Кроме того, у нас в отличие от большинства банков, нет верхнего лимита по сумме, которая переводится без комиссии. Также мы активно консультировали клиентов по активации сервиса СБП в интернет-банках и мобильных приложениях других кредитных организаций. В марте доля переводов через систему быстрых платежей в Абсолют Банке в Челябинске достигла 70% от общего объема p2p платежей и продолжает расти».

Генеральный директор компании Eveypixel Дмитрий Широносов отметил, что результатом работы разработчиков IT-решений в новой реальности стал уход от перфекционизма, а сотрудникам так понравилась “удаленка”, что они не захотели возвращаться: «Проблемы в пандемию были, в частности, с арендодателями, которые не хотели снижать плату даже когда офисы были пустыми, но с другой стороны, была поддержка со стороны государства, и в том числе благодаря этому нам никого не пришлось сокращать. В том направлении работы нашей компании, который касается IT-проектов, процессы ускорились. То, что только планировалось, начали реализовывать прямо здесь и сейчас, потому что стало понятно, что это делать нужно. Эта ситуация подстегнула нас и дала понять, что можно неидеальные продукты выводить на рынок. Постепенно мы адаптировались к ситуации “удаленки”, когда многие разработчики проводили встречи онлайн, Zoom стал самым используемым приложением в нашей корпоративной действительности. В итоге, когда мы уже получили возможность работать из офиса, провели опрос среди сотрудников, и многие предпочли удаленный вариант обязательному посещению офиса ежедневно. Мы перешли к формату коворкинга: если есть потребность прийти в пространство, где тебя не отвлекают, мы такую возможность предоставляем, но многие по-прежнему работают из дома и, видимо, так и будут».

Директор по работе с массовым сегментом челябинского филиала компании «Ростелеком» Елена Маршалюк рассказала о том, как изменилось потребление телекоммуникационных услуг в пандемию: «С середины марта 2020 года начался значительный рост трафика. Есть очевидные пики потребления, которые приходились на будние дни. Этому способствовал массовый переход на удаленную работу, повышенный спрос на дистанционное образование, интернет-торговлю, цифровые видеосервисы. Нагрузка на сеть остается очень серьезной и на сегодняшний день. За 2020 год объемы прокачиваемого по нашим сетям трафика выросли в полтора раза. Мы также зафиксировали рост спроса на подключение интернета, интерактивного телевидения, видеонаблюдения, сервисов “умного дома”. Мы продолжаем развивать инфраструктуру и по сути пожинаем те плоды инвестиций в развитие, которые проводили в последние годы».

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