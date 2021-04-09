Одного из самых богатых британцев зарезали в собственном доме

Сэр Ричард Саттон, отельер и один из самых богатых людей Британии, был убит в собственном поместье в Дорсете. Об этом сообщили ведущие британские газеты, в том числе The Daily Mail, и подтвердили в компании сэра Ричарда Sir Richard Sutton Ltd. Подозреваемый задержан.

Как сообщают СМИ, злоумышленник напал на сэра Ричарда и его жену Энн Шрайбер вечером в среду, 7 апреля. Все раны были нанесены ножом. Сэр Ричард умер до приезда медиков, госпожу Шрайбер перевезли в одну из больниц Бристоля. Врачи оценивают ее состояние как критическое.

Полиция не предоставила информации о том, что могло быть причиной преступления, тем не менее сообщила о задержании подозреваемого. 34-летний мужчина был арестован в Лондоне, более чем в 150 км от места преступления: «Примерно в 22:30 в среду, 7 апреля, полиция остановила автомобиль на Чизвик-Хай-Роуд. Подойдя к автомобилю, полицейские обнаружили внутри одного мужчину с множественными серьезными самонанесенными ранами». Полиция не раскрыла имя подозреваемого, который в настоящее время находится в больнице в Лондоне. Его состояние не вызывает опасения у врачей.

Сэр Ричард занимал 435-е место в списке самых богатых британцев, составляемом The Sunday Times. Его основными активами были роскошные гостиницы в Лондоне — Sheraton Grand London Park Lane и The Athenaeum на Пиккадилли, а также гостиницы и недвижимость в других районах страны.

Андрей Келекеев