На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +19

В Татарстане в начале следующей недели температура воздуха днем составит +14..+19°. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

При этом в ближайшие выходные в регионе погода существенно не изменится. В частности, 10 апреля осадков не ожидается, ночью столбики термометров покажут -1..+4°, днем +4..+9°, в восточных районах до +15°. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

11 апреля в Татарстане прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит 0..+5°, на востоке до +8°. Днем потеплеет до +7..+12°, на востоке до +16°.

"Ъ-Казань"