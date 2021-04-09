Смертность в Новосибирске выросла в марте на 20,7%

По данным управления ЗАГС в Новосибирской области, по итогам марта в регионе умерли 3,6 тыс. человек. Это на 11,3% больше, чем в феврале 2021 года и на 20,7% больше, чем в марте 2020 года.

В то же время актов о рождении в области за март 2021 года зарегистрировано 2 654, тогда как в феврале — 2 047, а в марте прошлого года 2 284.

По итогам 2020 года количество смертей увеличилось в Новосибирской области на 19% — до 42 692 человек.

В Сибири в прошлом году от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Оксана Павлова