Две сочинские школы будут достроены к лету Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко с рабочим визитом посетил курортный город, где ознакомился с ходом работ на соцобъектах

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Большинство социальных объектов завершат в этом году. Один из них — корпус начальной школы на четыреста мест на территории лицея №23. Как отметил мэр города Алексей Копайгородский, здание начали строить в мае прошлого года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 73%. Подрядчик монтирует внутренние инженерные сети, параллельно ведутся фасадные работы и монтаж кровли.

Андрей Алексеенко также оценил готовность учебного заведения, строящегося на территории школы №11 на улице Чекменева. Строители приступили к устройству кровли, во внутренних помещениях монтируют подвесные потолки. В планах сдать объект в эксплуатацию в августе 2021 года.

Школу на восемьсот мест, которая строится в густонаселенном микрорайоне Мамайка, первый вице-губернатор назвал стратегическим объектом. Учреждение строят по национальному проекту «Образование». Строительно-монтажные работы ведутся по графику, строители одновременно возводят шесть корпусов объекта. Школу планируют ввести в эксплуатацию в августе 2022 года.

В программе визита значилось и посещение возводимых пристроек к детским садам №105 по ул. Донской и №6 по ул. Гагарина. Каждая из них рассчитана на восемьдесят мест. Блок по ул. Донской готов на 86%. В игровых комнатах смонтированы теплые полы, ведется чистовая отделка внутренних помещений. Рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Завершить строительство планируют в мае. Пристройка к детсаду по ул. Гагарина готова на 30%.

В завершение объезда Андрей Алексеенко осмотрел стройплощадку малобюджетного спортивного комплекса на 256 мест на ул. Донской. Здесь строители приступили к устройству ростверков. Объект планируют сдать в июле.

«Школы, которые мы сегодня видели, должны открыть свои двери для учеников первого сентября. Детские сады и спортивные объекты также необходимо сдать вовремя. Это поручение губернатора края. К работам привлечены серьезные, квалифицированные подрядные организации. Исходя из темпов работ, можно предположить, что подрядчики завершат строительство в срок. В этом большая заслуга команды города. Грамотный заказчик — 90% успеха строительства любого объекта»,— подчеркнул Андрей Алексеенко.

Как отметил Алексей Копайгородский на совещании, которое провел Андрей Алексеенко по итогам своего визита, всего в этом году в Сочи сдадут в эксплуатацию пять социальных объектов. Кроме того, до конца текущего года на курорте начнут строить запроектированные в 2020 году десять объектов отрасли образования.

Напомним: с 1 июля в регионе заработает электронная система контроля государственных закупок, разработать которую поручил глава региона Вениамин Кондратьев. Заказчики будут обязаны размещать информацию о стадиях исполнения контрактов в электронном виде. Таким образом, краевые власти смогут в автоматическом режиме мониторить и отслеживать проблемы на объектах, видеть отклонения от сроков исполнения работ. «Должна быть база по строительству соцобъектов, в которой будет содержаться информация по каждому этапу работ. Мы должны видеть, как осваиваются бюджетные деньги по всем конкурсным процедурам, отслеживать исполнение проектов. Даже один день просрочки должен быть сигналом к тому, чтобы оперативно связаться с подрядчиком»,— считает глава региона.

Мебельщики пришли на выставку

В церемонии открытия UMIDS-2021 принял участие руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов

На международной мебельной выставке в Краснодаре наш регион представляют более 60 промышленных предприятий, тридцать три из них демонстрируют свою продукцию в рамках коллективной экспозиции региона. «В этом году стенд Краснодарского края состоит из пяти тематических разделов, которые оформлены исключительно современной продукцией кубанского производства. На стенде представлены готовые решения для оснащения школьного класса, детского сада, игровой площадки, школьного пищеблока, а также гостиничных номеров»,— рассказал Иван Куликов.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края