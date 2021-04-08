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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Регионы Черноземья нарастили энергопотребление в первом квартале 2021-го

За три месяца 2021 года потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Центра (ОЭС Центра, расположена на территории 19 субъектов РФ, включая регионы Черноземья) составило 69,92 млрд кВт-ч, что на 7,4 % выше уровня потребления аналогичного периода 2020-го (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 8,5 %). Такие данные приводит АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (государственная специализированная организация, единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России). Рост энергопотребления в первом квартале 2021-го по сравнению с январем-мартом 2020-го показали все шесть регионов Черноземья:

  • Белгородская область — на 3,2% (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 4,3%);
  • Воронежская область — на 5,5% (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,7%);
  • Курская область — на 2,4% (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,4%);
  • Липецкая область — на 3,9% (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 5%);
  • Орловская область — на 2,5% (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,6%);
  • Тамбовская область — на 2,8% (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,9%).

Все электростанции ОЭС Центра за первый квартал 2021 года выработали 70,39 млрд кВт-ч, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2020-го (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 13%).

Валерия Розбот


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