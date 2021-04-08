Электромобиль Cupra Born дебютирует в мае

Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, представит серийный электромобиль Born в мае 2021 года.

Прототипы новой модели в настоящее время проходят ездовые испытания, включая тесты на Северном полярном круге. Как сообщает испанский автопроизводитель, Cupra Born прошел через 1 тыс. различных испытаний и проехал 30 тыс. км в условиях заполярья.

В ходе ездовых испытаний, которые длились два года, искали настройки адаптивных амортизаторов, электронных ассистентов водителя, тормозов, а также проверяли эффективность работы всей электрической силовой установки.

Напомним, премьера концепт-кара Cupra el-Born, по мотивам которого будет построен серийный электромобиль, состоялась летом 2020 года.