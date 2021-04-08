Итоги пресс-конференции, посвященной подготовке КЭФ’21

Красноярский экономический форум подтверждает статус международной деловой дискуссионной площадки. Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Правительства края Сергей Верещагин, в этом году участниками дискуссионных площадок форума станут представители порядка 30 стран, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.



Также в пресс-конференции, посвященной подготовке КЭФ-2021 «Экономика и пандемия: российский взгляд», приняли участие генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко и руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Денис Антонов.

Как отметил Сергей Верещагин, КЭФ входит в пятерку российских форумов, которые проходят при поддержке Правительства РФ. В этом году кризис дал возможность организовать форум в новом комбинированном онлайн и офлайн формате, что позволило привлечь широкий круг экспертов российского и международного уровня. Так, на сегодняшний день свое участие подтвердили около 80 зарубежных экспертов из Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Индии, государств Восточной и Западной Европы, США, ЮАР и других стран. Ожидаются представители более 40 международных деловых и общественных организаций, бизнес компаний.

«Основной вопрос, на который предстоит ответить участникам форума, связан с поиском решений эффективного преодоления последствий кризиса и адаптации национальной экономики под современные вызовы. Эта тема касается не только России, но и всего «постковидного» мира». Помимо экономической, на форуме будет и социальная повестка, посвященная экологии и человеку», - пояснил Сергей Верещагин.

«Наша задача – привлечь к обсуждению повестки, которая актуальна для Красноярского края, Сибири и России, выдающихся экспертов российского и международного уровня. В этом году благодаря поддержке Торговых представительств России помимо Красноярска студии будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре», – рассказал Сергей Ладыженко. – Таким образом, эксперты международного уровня подключатся к обсуждению повестки нашего форума. Это инновационный формат, мы надеемся, то он хорошо себя покажет, и будет активно использоваться далее во всей стране».

В рамках деловой программы форума в этом году запланировано проведение мероприятий по восьми ключевым трекам: «Стратегия развития Экономики России 2035», «Инвестиции в будущее и настоящее РФ», «Новые компетенции и кадры», «Цифровизация и новые технологии», «Экология и человек в постпандемическом мире», «Промышленность и передовые производственные технологии», «Пространственное развитие», «Ресурсы и энергетика». По данным направлениям пройдут круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии, открытые диалоги.

Также пройдет ставшее для КЭФ традиционным роуд-шоу инвестиционных проектов Енисейской Сибири, где руководители ведущих российских компаний презентуют планы по реализации масштабных инвестиционных инициатив.

Одной из непременных составляющих КЭФ является Молодежная площадка «Поколение-2030», в этом году она пройдёт 12-13 апреля. Заявленная тема – «Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса». Гостями «Поколения-2030» станут более тысячи молодых IT-специалистов, дизайнеров, аналитиков, управленцев и активистов из разных регионов России, объединенных идеей развития цифрового пространства.

«После серьезного конкурсного отбора определен 21 «лидер» молодежной площадки. Молодые люди уже прибыли в Красноярск и начали работу на форсайт-сессии. Они разрабатывают проекты и сформулируют предложения, способствующие технологическому развитию страны в сфере экономики, образования и градостроительства, которые презентуют в рамках КЭФ», – сообщил Денис Антонов.

Традиционными для КЭФ являются мероприятия-спутники – события культурной, образовательной и спортивной программы форума. 12-16 апреля на площадках СФУ, который выступает соорганизатором форума и интеллектуальным партнером, пройдёт лекторий «Большая наука — красноярцам» с участием четырнадцати российских и зарубежных учёных из ведущих университетов и научных лабораторий мирового уровня.

В рамках культурной программы форума 14 апреля пройдет концерт, завершающий VIII Транссибирский Арт-Фестиваль. В краевой филармонии выступит певица Fantine совместно со всемирно известным джазовым Квинтетом Игоря Бутмана.

15 апреля в эко-парке «Гремячая грива» состоится традиционный благотворительный забег «Добрая пятёрка». Вся сумма, собранная от регистрационных взносов, будет переведена в благотворительный фонд «Счастливые дети».

16 апреля на сцене Конгресс-Холла СФУ впервые пройдёт открытый Кубок КВН Енисейской Сибири. За право стать первыми обладателями кубка будут бороться чемпионы и участники Высшей лиги КВН.

Напомним, в этом году главное деловое событие региона пройдет с 12 по 16 апреля на площадке Сибирского федерального университета. В эти дни состоится порядка 80 мероприятий, участие в которых примут более 5 000 человек.

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года и является ключевой деловой площадкой Сибири для диалога между властью, бизнесом и экспертным сообществом. Впредыдущие годы на площадках КЭФ презентовались знаковые для Красноярского края и страны проекты: развитие Нижнего Приангарья, освоение нефтеносных провинций Эвенкии, проведение всемирной Универсиады-2019, реализация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».