Идеи новосибирских общественников получили поддержку партии «Новые люди»

«Новые люди» проводят в регионах страны конференции, в ходе которых определяют победителей всероссийского конкурса «Марафон идей». Социальные проекты жителей, признанные лучшими, получают финансовую, а во многих случаях и политическую помощь партии. В Новосибирске жюри выбрало сразу несколько заявок.



Конкурс стартовал 12 февраля. В течение месяца россияне могли зайти на сайт «Марафона идей» и сделать заявку на реализацию своего проекта с указанием необходимых для этого времени и средств. В конкурсе приняли участие около 15,3 тыс. человек, проживающих в 65 регионах России.

«В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы брать на себя ответственность, делать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать»,— пояснил смысл конкурса председатель партии Алексей Нечаев.

В финал «Марафона идей» в Новосибирской области вышли десять проектов самого разного плана. Требуемый размер финансирования варьировался от 5 тыс. руб. (организация онлайн-площадки для поиска мест проведения фестивалей) до 870 тыс. руб. (создание площадки для занятий особенных детей).

По словам координатора партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексея Рвачева, новосибирские участники продемонстрировали высокий уровень. Выбрать лучшие заявки было непросто. В итоге сертификаты на финансирование в размере 100 тыс. руб. каждый получили три проекта.

Ольга Щербакова предложила вовлечь в занятия скандинавской ходьбой до 200 жителей региона в возрасте «45 плюс». По ее словам, пока это занятие воспринимается только как увлечение пожилых людей. Между тем, оно оказывает благотворное воздействие на здоровье любого человека.

Елена Коростелева увлекла жюри конкурса идеей создания игровой площадки для детей с диагнозом ДЦП. Ее планируется открыть уже летом этого года в Советском районе Новосибирска. «Будет создано специальное уличное пространство для игр, общения, занятия адаптивной физкультурой»,— рассказала она в краткой презентации.

Наконец, третий грант получит проект, который представила Юлия Карпунина. Его участники рисуют яркие граффити на стенах детских поликлиник. Дело оказалось затратным, даже несмотря на то, что уличные художники работают бесплатно. «Бюджета не хватает на материалы и аренду вышки»,— признала общественница.

Еще несколько проектов, не потребовавших серьезного финансирования, настолько понравились членам жюри, что запрошенные средства они собрали сами. Например, на палатки и прочий инвентарь, необходимый для создания экологического туристического маршрута. Депутат новосибирского заксобрания от партии «Новые люди» Дарья Карасева пообещала политическую поддержку проекту, который и вовсе не потребовал средств: Михаил Рушенко предложил продлить работу библиотек до 20–21 часа, чтобы сделать их более доступными.

«Партии важно знать, что волнует людей»,— подчеркнул Алексей Рвачев, комментируя ход и итоги «Марафона идей». Он призвал новосибирцев и в дальнейшем обращаться в отделение партии «Новые люди» с идеями о том, как сделать жизнь лучше, комфортнее и безопаснее.