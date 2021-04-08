РЖД рассматривает возможность открытия пути в Китай через Алтай

Компания РЖД рассмотрит возможность создания пограничного перехода на западном участке границы с Китаем. Протяженность участка 55 км, он расположен между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, сообщает «Ъ». «У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со строительством пункта пропуска в Китай из Алтая. Там есть участок границы, в горной местности. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно», - сказал заместитель главы ОАО РЖД Алексей Шило.

Компания не исключает также возможность строительства эстакады. Также РЖД рассматривает вариант развития коридоров через Казахстан и Монголию, а также переход в районе Приаргунска.

В 2017 году руководство РЖД сообщало о планах по развитию «китайского направления» и строительству скоростной магистрали «Евразия». Один из проектов предполагал строительство железнодорожного пути в западный Китай через территорию Республики Алтай со строительством тоннелей — 23-километрового китайского и 20-километрового российского.