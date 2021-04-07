В Курганской области выявили 19,5 тыс. случаев COVID-19

На территории Курганской области с начала регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией подтвердили 19541 случай заражения. Из них 41 был зафиксирован за прошедшие сутки, причем 18 пациентов были зарегистрированы в областном центре, сообщает пресс-служба губернатора. По выздоровлению выписали 29 человек. В лабораториях региона суммарно проведено 533739 исследований.

В Курганскую область продолжает поступать вакцина от коронавируса. Дополнительно к двум партиям объёмом в 9100 комплектов, прибывшим в конце прошлой недели, 6 апреля регион получил еще 2700 доз. По информации областного минздрава, на этой неделе ожидается ещё одна поставка в 3900 комплектов вакцины «Спутник V».