Революция тепла

В Пермском крае «Т Плюс» в 2021 году приступает к реализации проекта по обновлению сферы теплоснабжения. В декабре прошлого года власти региона и Пермский филиал энергокомпании заключили регуляторное соглашение, определяющее основные векторы развития на следующие 15 лет. Документ определяет, что суммарно инвестиции в модернизацию тепловых сетей краевой столицы достигнут 28 млрд рублей. О грядущих переменах и планах 2021 года – директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

– Сергей Васильевич, расскажите подробнее о Регуляторном соглашении с правительством Пермского края.

– Соглашение с краевыми властями предусматривает более широкие полномочия чиновников в части взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией. Правительство Прикамья будет участвовать в согласовании мероприятий инвестиционной программы «Т Плюс» вместе с администрацией Перми. Ключевая цель договоренностей властей и крупнейшего теплового оператора в Прикамье – обновление теплосетевой инфраструктуры. В первую очередь речь идет о Перми, где значительные инвестиции позволят кардинально изменить ситуацию.

Обновление коснется тепловых магистралей и распределительных сетей, по которым отопление и горячая вода поступают в 4,5 тыс. многоквартирных домов. Всего запланирована реконструкция более 160 км теплосетей во всех районах города, а также модернизация около 300 центральных тепловых пунктов.

Сейчас в краевой столице требуют замены примерно 72,5% всех теплотрасс, это более 860 (из 1197) км сетей с возрастом более 30 лет. Чтобы остановить темпы старения труб, нужно ежегодно обновлять 4%, а для опережающего развития – 6%. Сейчас же перекладывается лишь 1% необходимого объема.

Уже в этом году в Перми будет обновлено 64 км теплосетей, что более чем вдвое выше прошлогодних показателей. Модернизация ожидает микрорайоны Парковый, Балатово, Закамск, Рабочий поселок, Крохалева, Гайва и другие. Принимаемые меры позволят значительно повысить качество услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей. Существенно снизятся теплопотери и сократится количество инцидентов, повысится и качество поставляемых потребителям ресурсов.

– Пермь входит в пул городов, в которых «Т Плюс» намерена внедрить так называемую «альтернативную котельную». Каковы преимущества этой модели рынка теплоснабжения?

– В перспективе рассматривается возможность перехода Перми к новой ценовой зоне, что также гарантированно привлечет в теплоснабжение необходимые на обновление средства. Главное, что при этом потребители получат справедливый тариф.

Для 80% жителей Перми – клиентов «Пермской сетевой компании» тариф «заморожен» в течение первых трех лет – с 2021 по 2023 год. Для клиентов «Т Плюс» в зоне Пермской ТЭЦ-14 (микрорайоны Закамск, Водники) тариф «заморожен» до 2022 года. В дальнейшем в течение нескольких лет будет введен единый тариф, рост которого не превысит предельных значений, установленных регулятором.

Новая модель рынка тепла уже подтвердила свою эффективность в ряде городов, в том числе и в территориях работы «Т Плюс». В Прикамье переход на нее возможен, помимо Перми, для Чайковского.

– В Прикамье продолжается реализация программы Дополнительной присоединенной мощности – ДПМ-2 – для Пермской ТЭЦ-9.

– Действительно, тепловая инфраструктура краевой столицы обновляется уже сейчас. С начала года модернизация по программе ДПМ-2 началась на основном теплоисточнике левобережной части Перми – Пермской ТЭЦ-9. Инвестиции в этот проект составят около 9 млрд рублей. К 2022 году будут полностью обновлены два энергоблока станции. Будут заменены турбогенераторы и паровой котлоагрегат, установлены два новых блочных трансформатора. В результате установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива, увеличить производство тепловой и электрической энергии.

– Расскажите о реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения микрорайона Кислотные дачи.

– В конце 2020-го – начале 2021 года «Т Плюс» приступила к решению проблемы качества коммунальных услуг в микрорайоне Кислотные дачи. Долгое время в нем действовала открытая схема ГВС. Теперь выполнен первый этап к переходу на закрытую схему. Сейчас энергетики «Т Плюс» в рамках исполнения концессии с администрацией города Перми заменили теплоустановки в девяти жилых домах, двух детских садах, поликлинике и школе Кислотных дач. Также проведена реконструкция пяти центральных тепловых пунктов, от которых отопление и горячая вода подается жителям: заменено теплообменное и насосное оборудование, запорная арматура и обвязка трубопроводов. Теперь теплопункты оснащены пластинчатыми теплообменниками, системой погодозависимой автоматики и насосами с частотным регулированием. Современные приборы обеспечивают в квартирах жителей горячую воду нормативного качества, стабильную и комфортную температуру воздуха.

Реализация проекта продолжится в 2021 году. Запланирован перевод на закрытую схему теплоснабжения еще шести жилых домов и корпуса детского сада микрорайона Кислотные дачи. Процесс предполагает перекладку тепловых сетей, строительство трубопроводов ГВС, модернизацию ряда ЦТП и оснащение зданий приборами учета теплоэнергии. Аналогичные мероприятия предусмотрены для микрорайона Новые Ляды.

– Как компания проводит автоматизацию технологических процессов?

– В 2020 году энергетики «Т Плюс» провели автоматизацию 264 центральных тепловых пунктов. Современное нагревательное и насосное оборудование смонтировано для более 80% теплосетевых объектов в Перми, Краснокамске и Чайковском. На ЦТП установлены погодозависимая автоматика, автоматика ГВС и частотно-регулируемые приводы на напорных насосах ХВС и ГВС. Это обеспечивает высокое качество и бесперебойную подачу услуг теплоснабжения жителям.

Комплекс «умной» автоматики круглосуточно обеспечивает подачу теплоносителя в соответствии с фактической температурой наружного воздуха без участия операторов. Нагрев горячей воды также поддерживается заданными параметрами температуры и давления независимо от времени суток.

Технологическое улучшение существенно экономит время выездных бригад: сейчас режимы теплоподачи проверяет диспетчер в режиме онлайн. Это позволяет более оперативно реагировать на запросы жителей. Кроме того, благодаря модернизации возможно оперативно проверять сведения, которые УК/ТСЖ сообщает гражданам, и выявлять случаи недостоверного информирования со стороны управдомов о причинах перебоев подачи отопления и горячей воды.

– Бич мегаполисов – теплосети, формально не принадлежащие никому. Насколько серьезна эта проблема для Перми?

– Одно из направлений работы энергокомпании на 2021 год – выявление бесхозяйных теплосетей. Перед отопительным сезоном 2020/2021 года теплоэнергетики составили перечень из более чем 1900 участков теплосетей в городе, которым должен быть присвоен статус бесхозяйных, и официально направили его в городскую мэрию. Всего ресурсоснабжающая организация передала в муниципалитет сведения о 116,5 км бесхозных теплосетей во всех районах города Перми. От их работы зависит подача отопления и горячей воды более чем в тысячу домов Перми.

– Обозначьте главные направления развития 2021 года.

– Развитие теплоснабжающей сферы региона сразу по нескольким направлениям: обновление устаревших генерационных мощностей, удвоение темпов перекладки и реализация концессионного соглашения с муниципалитетом – три главных кита для проведения тепловой перезагрузки Перми. Эта работа начинается сейчас, и ее первые результаты жители смогут оценить уже в будущем отопительном сезоне.