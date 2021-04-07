Как ритейлеры восстанавливались после локдауна

В рамках online-конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл после локдауна. Тренды. Вызовы. Возможности», состоявшейся 2 апреля в Екатеринбурге, представители правительства Свердловской области и участники retail-рынка рассказали об изменениях в отрасли, планах на будущее и о том, как справляются с нововведениями в сфере продаж.



Оценка состояния рынка с точки зрения правительства

По данным заместителя министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской, принятые в 2020 году законопроекты, направленные на борьбу с распространением COVID-19, сильно повлияли на отрасль торговли: во время локдауна из 22 тыс. объектов розничной торговли была приостановлена деятельность порядка 6 тыс. магазинов, а также 510 торговых центров.

Впервые за 10 лет в регионе произошло уменьшение количества торговых точек, в данный момент их общее число составляет более 27 тыс. объектов; количество магазинов сократилось на 95 единиц (в том числе на71 непродовольственный магазин), также работу прекратили 28 павильонов и 153 киоска. Как отмечает заместитель министра, закрытие точек продаж коснулось преимущественно сельской местности. При этом за счет открытия магазинов федеральных торговых сетей в небольших поселениях Свердловской области на 3% в сравнении с 2019 годом вырос объем площадей, составив 1117 кв. м на тысячу жителей. В данный момент в регионе работают 9,9 тыс. магазинов сетевых структур. Доля магазинов самообслуживания в области увеличивается: по итогам прошлого года она составила 54% (в 2019 году — 52%), доля площадей, занятых под самообслуживание, — 74% (в 2019 году — 71,5%).

В связи с карантинными мерами оборот розничной торговли показал снижение в фактических ценах на 6,6 % ниже 2019 года, на 9,6 % — в сопоставимых ценах, по итогам 2020 года составив 1117,6 млрд руб. Как отмечают в министерстве, формирование оборота осуществлялось преимущественно за счет продажи товаров вне рынка — в стационарной торговой сети.

За период январь — декабрь 2020 года, по данным органов местного самоуправления, в Свердловской области проведено 2,9 тыс. ярмарок, что на7% больше, чем в 2019 году, в том числе проведено 890 специализированных сельскохозяйственных ярмарок (в 2019 году их количество составляло 886 единиц). В данный момент на территории региона действуют восемь розничных рынков (пять сельскохозяйственных и три универсальных) в шести муниципалитетах.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в 2020 году увеличилась на 1% и составила 49,7%, доля непродовольственных товаров составила 50,3%, показала снижение (в 2019 году — 51,3%). «Мы рассматриваем этот факт как довольно серьезный вызов, говорящий о том, что у нас население стало больше тратить свои финансы на продовольствие, и считаем это не очень хорошим показателем»,— говорит Светлана Островская.

В настоящее время работа предприятий торговли возобновлена в полном объеме. Участие потребительского рынка в формировании валового регионального продукта составляет 17,1%, в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней — 17,3%, обеспечивая занятость порядка 17% экономически активного населения.

Изменения поведения потребителей

На территории Урала у торговой сети «Магнит» в данный момент находится 4069 точек, часть из которых размещена в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах с распределительными центрами в Первоуральске, Тюмени и Сургуте. Налоговые поступления от сети в 2020 году в бюджет Свердловской области составили 897 млн руб., при этом реальный темп продовольственных продаж сократился на 2,6%.

По словам директора уральского округа розничной сети «Магнит» Ивана Кавунова, в контексте событий 2020 года покупатели стали уделять больше внимания скорости, технологичности и безопасности осуществления покупок, продуктам местного производства, свежести, качеству товаров и выгодной цене, а также ассортименту «ЗОЖ» и «эко», в том числе в магазинах «Магнит Косметик». Кроме того, потребитель стал чаще готовить дома. Господин Кавунов также отмечает усилившийся процесс миграции в крупные города вследствие пандемии, в том числе и у сотрудников «Магнита», где занятость в работе сети магазинов имеют более 11 тыс. свердловчан, это связано с поиском более высокой зарплаты.

В связи с растущим спросом на онлайн-покупку продуктов в 2020 году во II квартале текущего года «Магнит» планирует запустить на Урале собственную доставку из магазинов (в данный момент сеть производит доставку только через Яндекс.Еду и Delivery Club в 69 городах из магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик», в том числе на Урале). «Сегодня мы видим, что число заказов активно растет. По нашим оценкам, большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие офлайн-магазины “Магнит”. Средний чек собственной доставки “Магнита” сегодня составляет около 1500 руб., что более чем в пять раз превышает аналогичный показатель в магазинах (313 руб. по итогам четвертого квартала 2020 года). Это связано в основном с большим количеством товаров в корзине. Кроме того, тариф доставки зависит от размера чека»,— отмечает Иван Кавунов.

На фоне пандемии «Магнит» стал активнее экспериментировать с новыми форматами магазинов. В данный момент сеть тестирует форматы небольших магазинов: «Магнит Моя цена» — бюджетный магазин с товарами первой необходимости, «Магнит Сити» — магазин с зоной кафе и едой навынос в больших городах, «Магнит GO» — киоск в локациях с высоким трафиком. Сейчас пилоты объектов открыты в Кургане, Челябинске, Оренбурге, а также на территории Башкортостана.

Выручка екатеринбургской сети девяти продуктовых магазинов «Жизньмарт» на начало апреля составила около 50 млн руб., в данный момент в городе строится еще пять новых торговых точек, при этом к 2022 году «Жизньмарт» планирует открыть 30 точек в Екатеринбурге. Открытие магазинов в других городах Свердловской области начнется уже в конце 2021 года, также в конце года состоятся первые переговоры с партнерами из других регионов: сеть планирует начать расширение с ближайших областей, в частности, с Тюменской области и Тюмени. По словам исполнительного директора продуктовой сети «Жизньмарт» Сергея Третьякова, инвестиции на один магазин площадью 150–160 кв. м составляют 110 млн руб., который на третий месяц выходит в «плюс» и полностью окупит себя в срок до трех лет. При этом минимальная выручка магазина планируется на 6 млн руб., но фактически все точки продаж зарабатывают больше этой суммы. При этом ассортимент товара может немного различаться в зависимости от района размещения магазина, так, количество товаров семейной категории, в которую входят мясо и молоко, будет составлять до 40% в магазинах спальных районов — больше, чем центре города.

«Жизньмарт» ставит для себя задачу изменить процесс похода в магазин. По мнению господина Третьякова, потребитель ценит свои время и организм, поэтому сеть ставит перед собой задачу отобрать на продажу лучшие в своей категории продукты по критериям «ЗОЖ» и сократить время похода в магазин до 3–5 минут. При этом посредством соцсетей покупатель может попросить сотрудников магазина отложить для него набор нужных товаров и придти за ними позже, однако оплачивать товар на кассе покупателю придется лично (в маркетах сети отсутствуют продавцы). По этой причине во время локдауна такие способы покупки и оплаты товаров приобрели высокую популярность в магазинах: «Это очень прикольная штука, особенно когда вы устраиваете вечеринки или семейные обеды, а в условиях закрытия ресторанов в период пандемии был резкий скачок, бум»,— отмечает Сергей Третьяков

Вследствие пандемии, в России стало перспективным направление торговли в маркетплейсах: доля онлайн-продаж от общего объема розницы в 2020 году составила 10,9% против 2% в 2019 году, к 2025 году это число может достичь 19%. Однако, по словам генерального директора маркетплейса JMART Юрия Мацейлика, доля маркеплейсов в регионах пока слабо развита: так, доставка товара в Москве на данный момент занимает один день, в регионах — от трех до семи. При этом жители регионов нуждаются не только в быстрой доставке, но и требуют доступность разных способов оплаты и понятных условий возврата денег и товаров, а также качественный сервис техподдержки и курьерской доставки.

Доставка маркетплейса JMART в Екатеринбурге была запущена в ноябре 2020 года, она производится силами ИП с опытом логистики, с которыми компания заключает договоры. «Мы начали развиваться в регионах, потому что там это еще свободная ниша. Проанализировали много городов, начали с Екатеринбурга. Этот опыт даст понять, как развиваться в других городах, в том числе и в Тюмени»,— говорит Юрий Мацейлик. По данным компании, на сегодняшний момент доля сегмента e-commerce в городе составила 39,1 млрд руб. от общего объема онлайн-продаж со средним чеком 4,7 тыс. руб. при средней зарплате по Екатеринбургу в размере 43 тыс. руб. Также отмечается прирост городского населения в размере 1%.

Как отмечает директор службы доставки для интернет-магазинов Boxberry на Урале Наталия Коробейникова, пандемия изменила e-commerce: более трети российских онлайн-магазинов приходится на регионы. При этом на весь объем онлайн-магазинов в числе 8 тыс. приходится 60% покупателей из регионов. Согласно статистике Boxberry по УрФО, Свердловская область находится на третьем месте по числу покупателей, Челябинская область — на восьмом.

По данным Boxberry, во время пандемии изменилась потребительская корзина покупателей: люди стали чаще заказывать товары повседневного спроса, которые раньше было привычнее покупать в магазинах «у дома», однако по мере снятия ограничений покупатели предпочитали принимать товар посредством самовывоза, чем через курьеров. При этом замечено ускорение логистики между Москвой и регионами, а также в обратном направлении.

Госпожа Коробейникова отмечает, что рост влияния маркетплейсов на рынок будет расти, что выгодно для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ) для выхода на рынок СНГ и других стран, сейчас в странах ближнего зарубежья, в частности, в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, популярна доставка литературы на русском языке, товаров для хобби, одежды, обуви, аксессуаров. При этом 60% посылок следуют в Беларусь.

Нововведения в торговле и борьба с «серым» рынком

В 2020 году в России в систему обязательной маркировки товаров вошли табачная продукция и обувь. Процесс маркировки товаров сопровождался введением электронного документооборота (ЭДО) в магазинах: к ЭДО подключились 80% обувной и табачной розницы (из них 27% — в сервисе компании «Эвотор»). Кроме того, 30% предпринимателей используют ЭДО для немаркированного товара, еще 18% в электронных накладных составляет доля товаров, не подлежащих маркировке. По словам директора по развитию бизнес-направления «Маркировка» компании «Эвотор» Вячеслава Предыбайло, это связано с удобством ведения систем ЭДО.

С 1 января 2021 в силу вступило распоряжение правительства об обязательной маркировке одежды и текстиля. По данным «Эвотора», в этой сфере слабо развито ведение ЭДО, а подготовка к маркировке началась в последние недели до вступления закона в силу.

По данным господина Предыбайло, в данный момент в системе компании находится 85% товаров от одного магазина обуви, в ходе маркировки товаров оказалось, что обувная розница в России больше в два раза, чем считалось ранее.

Согласно данным управляющего по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анны Бушляковой, совокупные налоговые отчисления табачной отрасли в 2020 году составили более 700 млрд руб., из которых 612 млрд руб. — это акцизы, зачисленные в федеральный бюджет, включая акцизы на инновационную никотиносодержащую продукцию с пониженным риском. Госпожа Бушлякова рассказала, что ключевые проблемы табачной отрасли самым тесным образом связаны именно с системой продаж, поскольку табачная продукция остается значимым потребительским товаром, реализующимся через розничную торговлю, а для небольших торговых форматов является важнейшей трафикообразующей категорией.

С 2015 года объем нелегального табачного рынка в России увеличился практически в 15 раз, согласно данным Nielsen. Агентство Nielsen ежегодно проводит исследование Empty Pack Survey, в ходе которого анализируются свыше 15 тыс. пустых пачек в 89 городах РФ. В 2020 году правоохранительными органами было изъято около 1 млрд нелегальных сигарет штучно. Несмотря на сокращение доли нелегальной табачной продукции на потребительском рынке России в третьем квартале 2020 года с 15,6% до 7% (по данным исследования Nielsen), достигнутое благодаря совместным усилиям власти и бизнеса, правоохранительных и контрольно-надзорных органов и полномасштабному запуску системы цифровой маркировки, важно не ослаблять фокус внимания к проблеме. Резкое повышение на 20% с начала текущего года ставок акцизов на табачную продукцию усиливает разрыв в ценообразовании в странах ЕАЭС и стимулирует нелегальный переток.

«В Свердловской области сложилось эффективное межведомственное взаимодействие, направленное на борьбу с нелегальной табачной продукцией. Мы, как производители и правообладатели, являемся участниками этого диалога. Идет долгосрочная системная работа, результаты которой выражаются в реальных цифрах. Так, по данным открытых источников, в 2020 году было изъято около 1,5 млн нелегальных пачек сигарет. Это треть всех изъятий среди регионов УрФО в 2020 году»,— говорит Анна Бушлякова.

В стране идет процесс создания инфраструктуры по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. С 1 апреля введена единая минимальная цена табачной продукции (от 108 руб. с переходным периодом до трех месяцев), установлен лимит на перемещение по России физлицами немаркированного табака (до одного блока), установлен лимит на перемещение физлицами по территории РФ немаркированной табачной продукции, заработали другие механизмы. Важно завершить работу по принятию дополнительных системных изменений в законодательстве и провести доработку нормативных актов по ужесточению мер ответственности за нелегальную торговлю табачной продукцией.

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