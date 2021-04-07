Два человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

На Гусинобродском шоссе возле села Гусиный брод Новосибирской области столкнулись три машины. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, два человека погибли. Количество пострадавших уточняется, сообщает региональное ГУ МЧС России.

По данным ведомства, информация об автоаварии поступила в службу спасения «112» в 07:35 по местному времени. На место инцидента были отправлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

В одном из автомобилей был заблокирован ребенок. Его вызволили спасатели. Мужчину, которого отбросило на пути железной дороги, эвакуировали с железнодорожного полотна и госпитализировали. «В результате происшествия было остановлено движение тепловоза»,— уточняется в сообщении.

Медработники скорой медицинской помощи осматривают других пострадавших.

Как сообщает региональное ГУ МВД России, Toyota Hiace выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Honda FIT и пассажирским автобусом ПАЗ. От полученных травм скончались двое мужчин, находившихся в Toyota Hiace. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В автобусе, который следовал по маршруту «Новосибирск-Жеребцово» никто не пострадал.

По предварительной информации минтранса Новосибирской области, вина водителя пассажирского автобуса не установлена. «По результатам разбора дорожно-транспортного происшествия УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и определения степени вины перевозчика минтрансом региона будут приняты меры»,— сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

Екатерина Лукашевич