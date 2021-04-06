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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежские власти рассчитывают получить 1 млрд рублей от Минтранса на Остужевскую развязку

Правительство Воронежской области договорилось с Минтрансом о выделении из федерального бюджета средств на строительство развязки на улице Остужева. Речь идет о 223 млн руб. на 2021 год и 940 млн руб. на 2022 год, сообщили в облдуме со ссылкой на руководителя областного департамента дорожной деятельности Максима Оськина.

Строительство развязки на Остужева, у одного из трех мостов через водохранилище — Северного анонсировалось с 2013 года. Тогда же местный «Гипрокоммундортранс» занялся проектом. Строительство с тех пор не началось, потребовалась доработать документацию. В 2020 году полную стоимость работ оценили в 4,7 млрд руб. В январе 2021 года губернатор Александр Гусев обсуждал возможность федерального финансирования строительства с замминистра транспорта РФ, руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Мэр Воронежа Вадим Кстенин, впрочем, заявлял, что проект будет реализован даже в том случае, если на него не удастся получить федеральные средства.

Работы по сооружению развязки предполагается выполнить в несколько этапов. Первый предусматривает строительство путепровода через железнодорожные пути с четырьмя полосами для движения в каждом направлении, а также реконструкцию параллельного, ныне действующего путепровода. Второй этап — строительство шестиполосного участка от путепровода до примыкания к транспортной развязке на пересечении с трассой М-4 «Дон» и организацию боковых проездов, а также строительство развязки на пересечении улиц Остужева и Минской. Третий этап — организацию шестиполосного участка от Северного моста до путепровода и строительство развязки в районе Северного моста.

Олег Мухин


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