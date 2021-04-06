Жители Кубани бесплатно вернули на почте более 20 000 заказов в интернет-магазины Онлайн-покупатели из Краснодарского края стали активнее пользоваться услугой Почты России «Легкий возврат», которая позволяет бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре. За три месяца этого года услугой уже воспользовались почти 5 000 краснодарцев – в три раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Всего за два года, с момента внедрения услуги «Легкий возврат», в почтовых отделениях Кубани бесплатно и быстро вернули купленные в интернет-магазинах товары 20 350 покупателей. Клиенты могут вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге «Легкий возврат». Для возврата заказа необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность.

Новый сервис работает во всех почтовых отделениях края. При этом значительно сокращено время оформления возврата - менее одной минуты, т.к. нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Возврат осуществляется в соответствии с законодательством.

Для интернет-магазинов цена услуги при подключённом тарифе «Посылка Легкий возврат» составляет 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.

К услуге «Легкий возврат» уже подключено 16 крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов.