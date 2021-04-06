Главой департамента автодорог в Ростове назначен Денис Водопьянов

Денис Водопьянов назначен руководителем департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко во время планерного совещание, которое транслируется онлайн.

С 2015 по 2018 год Денис Водопьянов занимал руководящие должности в ГУП «Вода Крыма». С 2018 по 2020 год работал замдиректора и директором ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». С декабря 2020 года по 18 марта 2021 года занимал должность технического директора ООО «СпецПерсонал».

Предшественник господина Водопьянова, Алексей Войтенко на прошлой неделе покинул должность директора департамента по собственному желанию.

Во время совещания глава администрации сообщил, что руководителем МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной структуры Ростова-на-Дону» назначен Виталий Торос.

Наталья Шинкарева