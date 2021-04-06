В Астраханской области с дорожной организации взыскали 7 млн рублей

В Астраханской области Наримановское районное отделение судебных приставов регионального УФССП возбудило два исполнительных производства в отношении юрлица, проводившего ремонт дороги ненадлежащим образом. С организации взыскали 7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В ведомстве уточнили, что с организацией, занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей, заключили контракт на капремонт участка дороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. Предположительно, к назначенному сроку работы не были выполнены надлежащим образом. В связи с этим суд постановил выплатить около 2 млн руб. неустойки взыскателю, и также принял решение взыскать с юрлица 5 млн руб. за неосновательное обогащение. Организация-должник не исполнило это в установленный срок. Управление арестовало счета компании и запретила проводить регистрационные действия с легковыми автомобилями и спецтехникой. Также должника предупредили об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда.

Руководство организации погасило задолженности в полном объеме.

Мария Шахрай