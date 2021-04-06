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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Белгородской области выделят 890 млн рублей на субсидии производителям сахара и масла

Власти Белгородской области договорились о предоставлении региону из федерального бюджета 890 млн руб. для поддержки производителей подсолнечного масла и сахара, цены на которые в конце 2020 года стали объектом регулирования со стороны правительства РФ. Об этом сообщили в правительстве региона.

Финансовую помощь должны получить «Эфко», «Юг Руси», «Продимекс», «Русагро» и «Агроинновация». «Эти меры поддержки помогут нашим производителям стабильно выпускать и реализовывать товары по фиксированной стоимости, установленной президентом РФ»,— заявила курирующий АПК вице-губернатор Юлия Щедрина.

Олег Мухин


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