Ростсельмаш нарастил коллектив

В пандемийном 2020 году на фоне роста безработицы во всех регионах России компания Ростсельмаш дважды провела дополнительный набор сотрудников. Этого потребовали активизация инвестиционной деятельности предприятия и рост объемов производства. В нынешнем году Ростсельмаш планирует впервые за последние 30 лет своей истории начать работать в две смены.



В прошлом году крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники увеличил объемы выпуска своей продукции на 35%. На отечественном рынке Ростсельмаш традиционно занимает лидирующие позиции: для примера, на долю предприятия приходится около 80% комбайнов, задействованных в АПК Ростовской области. Кроме того, в 2020 году Ростсельмаш заметно нарастил объемы экспорта.

Компания ведет реализацию масштабной инвестиционной программы. В прошлом году Ростсельмаш расширил логистический комплекс, запустил собственную линию по сборке механических коробок переключения передач для тракторов 2000-й серии.

Развитие производства потребовало привлечения новых специалистов. Дополнительный набор сотрудников предприятие проводило дважды. Только в ноябре-декабре прошлого года Ростсельмаш открыл 120 вакансий для слесарей механосборочных работ, маляров и электросварщиков. На данный момент в группе компании работают в общей сложности более 13 тыс. человек. Ростсельмаш входит в первую тройку крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона. Кроме того, компания обеспечивает заказами десятки крупных и малых предприятий донской столицы, работающих в самых разных сферах: от энергетики и общественного транспорта до услуг в сфере логистики и поставок комплектующих.

Чтобы привлечь квалифицированных и перспективных работников, Ростсельмаш предлагает выгодные условия найма. Средняя зарплата сотрудников производства составляет в компании 40 тыс. руб. — это на 29% выше аналогичного показателя по Ростовской области. В январе нынешнего года 2,7 тыс. работников компании получили заработную плату на 10-20% выше, чем месяцем ранее. Рост составил до 6 тыс. руб.

В нынешнем году Ростсельмаш планирует начать реализовывать крупнейшие в машиностроительной отрасли России инвестиционные проекты, в числе которых строительство заводов по выпуску тракторов, опрыскивателей и посевных комплексов, а также окрасочного цеха.

Компания уделяет большое внимание вопросам социальной ответственности. Ростсельмаш вкладывает заметные ресурсы в благоустройство городских территорий, прилегающих к его производственной площадке. За 90 лет работы в Ростове компания сформировала привлекательный для жителей донской столицы район города. Коллектив предприятия регулярно проводит субботники и акции древонасаждения в разных частях Ростова. Также сотрудники компании и их семьи активно участвуют в городских массовых мероприятиях. В августе 2020 года Ростсельмаш открыл детскую тематическую игровую зону в парке им. Островского. Здесь представлены уменьшенные копии тракторов и комбайнов. Также Ростсельмаш сотрудничает с ростовскими отраслевыми вузами и колледжами и поддерживает различные социальные учреждения, в том числе детские дома.