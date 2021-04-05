Актеры актерам

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров 2021, как и все прочие мероприятия в этом году, прошла в онлайн-формате. Несмотря на отсутствие непосредственно самой красной ковровой дорожки, знаменитости появились перед фотокамерами в роскошных кутюрных платьях и бриллиантовых украшениях в интерьерах и на лужайках своих домов. А Керри Вашингтон даже окунулась в бассейн в платье Etro а-ля Эстер Уильямс, пловчихи, ставшей актрисой в 1940-х годах, знаменитой тем, что дополняла свои вечерние платья расшитыми плавательными шапочками. Звезда сериала «Корона» Эмма Корин выбрала асимметричное платье Prada, а Николь Кидман — роскошное полупрозрачное Armani Prive с вышивкой бисером. Если бы существовал приз за самый яркий мужской образ, его несомненно получил бы Джаред Лето в розовом костюме Gucci.