В Челябинской области с субботы начнется пожароопасный сезон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об установлении на территории региона пожароопасного сезона. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, сезон официально начнется в большей части муниципалитетов 10 апреля. С 1 мая он распространится на леса Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, а также Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов.

Пожароопасный режим предусматривает активизацию работы всех лесопожарных формирований и введение ограничений на проведение огневых работ в лесах. Предотвращать распространение огня на ранних стадиях в регионе будут в том числе с помощью системы видеонаблюдения. Сейчас их в области 24, в ближайшее время планируют поставить еще шесть.