Flydubai возобновил рейсы из Екатеринбурга в Дубай Полеты будут осуществляться раз в неделю

Авиакомпания Flydubai возобновила рейсы из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Отметим, авиаперевозчик прекратил полеты в Екатеринбург в конце марта 2020 года в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В аэропорту Кольцово отметили, что первый рейс в Дубай был отправлен уже накануне вечером. В дальнейшем рейсы будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Вылет из Кольцово запланирован на 16:10 по местному времени. Продолжительность полета составит чуть более пяти часов.

В настоящее время из Кольцово рейсы в Дубай выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». После открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга в феврале 2021 года пассажиропоток на данном направлении превысил 1,9 тыс. человек.

Анастасия Реутова